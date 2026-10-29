На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізували

На Львівщині електропоїзд зіткнувся з автомобілем на залізничному переїзді. Унаслідок аварії постраждала водійка легковика, її доправили до лікарні. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Львівській області, передає УНН.

Деталі

За інформацією поліції, ДТП сталося 29 жовтня, близько 12.30 на регульованому залізничному переїзді у селі Тухля, Стрийського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Mercedes, яким керувала 31-річна жителька міста Рівне та електропоїзд. Внаслідок події водійка автомобіля отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню – її діагноз уточнюється. Пасажирів у Mercedes не було. Машиністи та пасажири електропотяга за медичною допомогою не звертались", - йдеться у дописі поліції.

На місці аварії працюють правоохоронці, а також з’ясовують причини та обставини зіткнення. Наразі, вирішується питання правової кваліфікації події.

У ДТП загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк