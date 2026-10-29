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Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водительницу госпитализировали

Киев • УНН

 • 628 просмотра

В селе Тухля Mercedes столкнулся с электропоездом. 31-летнюю водительницу госпитализировали, пассажиры и машинисты не пострадали.

Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водительницу госпитализировали

Во Львовской области электропоезд столкнулся с автомобилем  на железнодорожном переезде. В результате аварии пострадала водитель легкового автомобиля, ее доставили в больницу. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции во Львовской области, передает УНН.

Детали

По информации полиции, ДТП произошло 29 октября около 12:30 на регулируемом железнодорожном переезде в селе Тухля Стрыйского района.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль Mercedes, которым управляла 31-летняя жительница города Ровно, и электропоезд. В результате происшествия водитель автомобиля получила телесные повреждения и была доставлена в больницу — ее диагноз уточняется. Пассажиров в Mercedes не было. Машинисты и пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались", — говорится  в сообщении полиции.

На месте аварии работают правоохранители, а также выясняются причины и обстоятельства столкновения. В настоящее время решается вопрос правовой квалификации происшествия.

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