В Ровно враг атаковал магазин Metro

Враг атаковал Ровно — под удар попал магазин Metro, а также жилой сектор. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.

Враг атаковал объект торговой сети «Метро». По предварительной информации, люди не пострадали. Вместе со всеми службами нахожусь на месте происшествия — сообщил Коваль.

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Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки также пострадал жилой сектор.

В одном из домов возник пожар. Его уже локализовали. Жильцы не пострадали.

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