В Ровно враг атаковал магазин Metro
Киев • УНН
В Ровно атакованы магазин Metro и жилой сектор. Пожар в доме локализовали, по предварительным данным, пострадавших нет.
Враг атаковал Ровно — под удар попал магазин Metro, а также жилой сектор. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.
Враг атаковал объект торговой сети «Метро». По предварительной информации, люди не пострадали. Вместе со всеми службами нахожусь на месте происшествия
Добавим
Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки также пострадал жилой сектор.
В одном из домов возник пожар. Его уже локализовали. Жильцы не пострадали.
"Троих обследуют, двоих оперируют" — в Ровно увеличилось число пострадавших из-за вражеского удара по университету13.10.26, 16:04 • 4405 просмотров