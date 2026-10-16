В ряде областей Украины ввели аварийные отключения
Киев • УНН
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения из-за повреждения энергетической инфраструктуры российскими ударами. Графики отключений временно не действуют.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Укрэнерго», передает УНН.
Предварительно опубликованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, в настоящее время не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации
В «Укрэнерго» добавили: если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, расходуйте ее экономно.
Армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины — герасимов цинично отчитался перед путиным16.10.26, 19:03 • 3254 просмотра
Напомним
Российские войска атаковали беспилотниками магистральную электросеть НЭК «Укрэнерго», повредив объекты, обеспечивающие электроэнергией Ровенскую область. В результате ударов в Ровно и прилегающих районах произошли масштабные отключения электроэнергии. В Луцке энергетики продолжают восстанавливать электросети после ночных атак.