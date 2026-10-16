В ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Укрэнерго», передает УНН.

Предварительно опубликованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, в настоящее время не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации - говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» добавили: если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, расходуйте ее экономно.

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Напомним

Российские войска атаковали беспилотниками магистральную электросеть НЭК «Укрэнерго», повредив объекты, обеспечивающие электроэнергией Ровенскую область. В результате ударов в Ровно и прилегающих районах произошли масштабные отключения электроэнергии. В Луцке энергетики продолжают восстанавливать электросети после ночных атак.