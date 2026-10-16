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Отопление

Армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины — герасимов цинично отчитался перед путиным

Киев • УНН

 • 3238 просмотра

Герасимов доложил путину об ударах по энергетическим объектам и стратегическим мостам Украины. Он также заявил о сокращении производства дальнобойного оружия.

Армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины — герасимов цинично отчитался перед путиным
Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: российские СМИ

Начальник Генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Также, по словам герасимова, согласно плану наносятся удары по мостам стратегического назначения Украины.

Начальник Генштаба вс рф также похвастался, что "ответными ударами" якобы снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет.

путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"16.10.26, 03:56 • 20424 просмотра

Антонина Туманова

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