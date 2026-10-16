путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"

российский диктатор владимир путин пригрозил Украине дальнейшими ударами по энергетической инфраструктуре и центрам обработки данных. При этом он обвинил Киев в якобы провоцировании российских атак. Об этом путин заявил 15 октября во время форума "Деловая Россия" в москве, пишет УНН.

Детали

По словам главы кремля, Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, однако серьезных повреждений они якобы не получают. Вместе с тем путин признал, что попадания по предприятиям были.

Вчера пытались нанести удары по некоторым НПЗ, где-то попали. Но ничего существенного. И несмотря на это, продолжают – заявил он.

путин обвинил Украину в российских ударах

Диктатор утверждает, что москва не ожидала определенных действий Украины, а теперь якобы вынуждена отвечать атаками по энергетическим и другим объектам.

Они сделали первый шаг, мы теперь начали отвечать. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в частности по центрам обработки данных – сказал путин.

Он также заявил, что после российских ударов Украина якобы обращается к западным партнерам с просьбой повлиять на москву.

Нужно было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях – добавил российский диктатор.

Заявления путина прозвучали на фоне обсуждения возможного энергетического перемирия. 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, однако впоследствии в кремле сообщили, что конкретных условий такого перемирия пока нет.

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