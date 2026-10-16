путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"
Київ • УНН
путін заявив про можливі нові удари по енергетиці й центрах обробки даних України. Він назвав атаки відповіддю на удари по НПЗ рф.
російський диктатор володимир путін пригрозив Україні подальшими ударами по енергетичній інфраструктурі та центрах обробки даних. При цьому він звинуватив Київ у нібито провокуванні російських атак. Про це путін заявив 15 жовтня під час форуму "Ділова росія" в москві, пише УНН.
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За словами очільника кремля, Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи, однак серйозних пошкоджень вони нібито не зазнають. Водночас путін визнав, що влучання по підприємствах були.
Учора намагалися завдати ударів по деяких НПЗ, деінде влучили. Але нічого суттєвого. Та, попри це, продовжують
путін звинуватив Україну в російських ударах
Диктатор стверджує, що москва не очікувала певних дій України, а тепер нібито змушена відповідати атаками на енергетичні та інші об'єкти.
Вони зробили перший крок, ми тепер почали відповідати. І по енергетиці також – там уже пищать, і по інших об'єктах, зокрема по центрах обробки даних
Він також заявив, що після російських ударів Україна нібито звертається до західних партнерів із проханням вплинути на москву.
Треба було, перш ніж зробити цей крок, як слід подумати про наслідки
Заяви путіна пролунали на тлі обговорення можливого енергетичного перемир'я. 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, однак згодом у кремлі повідомили, що конкретних умов такого перемир'я поки немає.
рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 14.10.26, 22:43 • 16911 переглядiв