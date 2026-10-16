путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

російський диктатор володимир путін пригрозив Україні подальшими ударами по енергетичній інфраструктурі та центрах обробки даних. При цьому він звинуватив Київ у нібито провокуванні російських атак. Про це путін заявив 15 жовтня під час форуму "Ділова росія" в москві, пише УНН.

За словами очільника кремля, Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи, однак серйозних пошкоджень вони нібито не зазнають. Водночас путін визнав, що влучання по підприємствах були.

Учора намагалися завдати ударів по деяких НПЗ, деінде влучили. Але нічого суттєвого. Та, попри це, продовжують

Диктатор стверджує, що москва не очікувала певних дій України, а тепер нібито змушена відповідати атаками на енергетичні та інші об'єкти.

Вони зробили перший крок, ми тепер почали відповідати. І по енергетиці також – там уже пищать, і по інших об'єктах, зокрема по центрах обробки даних