россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Служба безопасности Украины выяснила, как российские спецслужбы организовали теракт в Ровенском областном ТЦК 1 февраля. Оккупанты завербовали украинца, не раскрывая ему истинных намерений, и взорвали его вместе со взрывчаткой, как только он зашел в здание. 8 военных были ранены в результате теракта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

российские спецслужбы заранее спланировали ликвидацию своего же агента, использовав его "втемную" для организации теракта в Ривненском ТЦК. Оккупанты избавились от исполнителя сразу после выполнения задания, чтобы не оставлять следов.

По данным следствия, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирщины, который искал быстрые заработки в телеграмм-каналах.

Именно там его завербовал представитель российских спецслужб, предложив деньги за выполнение "поручения".

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По указанию куратора парень прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), спрятанным в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, через который оккупанты дистанционно управляли подрывом.

Еще одно устройство с "дистанционным управлением" террорист держал в руках, заходя в здание ТЦК.

Российские спецслужбисты с помощью камеры на этом гаджете отследили его движение и сразу после входа активировали взрывное устройство через телефонный вызов.

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители устанавливают все детали преступления и лиц, причастных к его организации.

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УНН писал, что на улице Грабника в Ровно произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования.