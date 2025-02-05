россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

ukenru
Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 17133 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 74026 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 110357 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 116588 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 117763 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 114985 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 108406 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 104853 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 101879 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 134332 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

5 февраля, 02:23 • 100749 просмотра
Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

5 февраля, 02:54 • 92324 просмотра
Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

5 февраля, 03:37 • 88247 просмотра
У россии проблемы с пополнением армии - ISW

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

5 февраля, 04:11 • 33619 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 66396 просмотра
публикации
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 66396 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 134335 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 152571 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 181349 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 174186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 27361 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 104989 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 104632 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 106658 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 118058 просмотра
Актуальное
россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Киев  •  УНН

 • 2981 просмотра

Read in English

СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.

Служба безопасности Украины выяснила, как российские спецслужбы организовали теракт в Ровенском областном ТЦК 1 февраля. Оккупанты завербовали украинца, не раскрывая ему истинных намерений, и взорвали его вместе со взрывчаткой, как только он зашел в здание. 8 военных были ранены в результате теракта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН

В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести

- говорится в сообщении.

российские спецслужбы заранее спланировали ликвидацию своего же агента, использовав его "втемную" для организации теракта в Ривненском ТЦК. Оккупанты избавились от исполнителя сразу после выполнения задания, чтобы не оставлять следов.

По данным следствия, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирщины, который искал быстрые заработки в телеграмм-каналах.

Именно там его завербовал представитель российских спецслужб, предложив деньги за выполнение "поручения".

Подрыв взрывчатки возле ТЦК в Павлограде: СБУ сообщила о задержании агентов рф05.02.25, 11:35 • 14035 просмотров

По указанию куратора парень прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), спрятанным в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном,  через который оккупанты дистанционно управляли подрывом.

Еще одно устройство с "дистанционным управлением" террорист держал в руках, заходя в здание ТЦК.

Российские спецслужбисты с помощью камеры на этом гаджете отследили его движение и сразу после входа активировали взрывное устройство через телефонный вызов.

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители устанавливают все детали преступления и лиц, причастных к его организации.

Ранее

УНН писал, что на улице Грабника в Ровно произошел взрыв на территории областного территориального центра комплектования. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
zhitomirЖитомир
rovnoРовно

Обратиться по вопросам размещения рекламы