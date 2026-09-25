Трамп вважає, що Україна і росія хочуть завершення війни, і він знає мою думку - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Трамп вважає Україну й росію зацікавленими у завершенні війни. Київ наполягає на посиленні санкцій проти москви.
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і росія хочуть завершення війни. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 25 вересня, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання про те, чи є у Дональда Трампа розуміння, що саме володимир путін є агресором і не хоче завершувати війну, а також яка має бути червона лінія для президента США, після якої він впровадить санкції, Президент України відповів так:
Передусім у мене були зустрічі з сенатором і конгресменом, я їм подякував, за те, що вони двопартійно підтримали закон Ліндсі Грема, і ще раз дякую Ліндсі. Дійсно, він під час свого життя робив абсолютно все, щоб підтримувати Україну, і цей закон - він дуже довго робив все, об’єднував голоси двох партій, щоби був позитивний результат, і зараз є цей результат. Так, я дуже вдячний був за все, що він робив під час свого життя для України. Дійсно, санкції ці сильні. Там є санкції і тарифна політика, і все це сьогодні є в руках президента Сполучених Штатів Америки. Він може використати цей інструмент щодо тиску на російську федерацію. Ми піднімали це питання під час нашої розмови. Президент Трамп навіть публічно казав, ви це чули, що він вважає, що Україна і росія хочуть завершення цієї війни
За словами Володимира Зеленського, під час особистої розмови він висловив президенту США свою думку щодо позиції глави кремля володимира путіна.
Ми розмовляли - він знає мою думку. Він це чув від мене, що, на мій погляд, путін точно не спішить закінчувати і принаймні він не дає відповідних сигналів, і тому санкційна політика повинна посилюватись для того, щоби наближувати можливість дипломатичного завершення війни. І була вся команда Трампа, ми всі говорили про це в деталях, був секретар (Скот - ред.) Бессент, який якраз відповідає за, відповідно, санкційну політику в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що наші переговорні групи, які мали ще додаткову зустріч після нашої зустрічі з президентом Трампом, напрацюють всі дати для відповідних кроків щодо можливої підготовки зустрічі, ну, і також дуже хочеться, щоби було розуміння, що буде з санкціями
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Рубіо: війна в Україні закінчиться шляхом переговорів, а не військовою перемогою23.09.26, 09:22 • 6205 переглядiв