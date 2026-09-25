Трамп вважає, що Україна і росія хочуть завершення війни, і він знає мою думку - Зеленський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і росія хочуть завершення війни. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 25 вересня, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у Дональда Трампа розуміння, що саме володимир путін є агресором і не хоче завершувати війну, а також яка має бути червона лінія для президента США, після якої він впровадить санкції, Президент України відповів так:

Передусім у мене були зустрічі з сенатором і конгресменом, я їм подякував, за те, що вони двопартійно підтримали закон Ліндсі Грема, і ще раз дякую Ліндсі. Дійсно, він під час свого життя робив абсолютно все, щоб підтримувати Україну, і цей закон - він дуже довго робив все, об’єднував голоси двох партій, щоби був позитивний результат, і зараз є цей результат. Так, я дуже вдячний був за все, що він робив під час свого життя для України. Дійсно, санкції ці сильні. Там є санкції і тарифна політика, і все це сьогодні є в руках президента Сполучених Штатів Америки. Він може використати цей інструмент щодо тиску на російську федерацію. Ми піднімали це питання під час нашої розмови. Президент Трамп навіть публічно казав, ви це чули, що він вважає, що Україна і росія хочуть завершення цієї війни