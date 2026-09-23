Рубіо: війна в Україні закінчиться шляхом переговорів, а не військовою перемогою

Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та росією "зараз немає", а війна закінчиться "шляхом переговорів", а не "військовою перемогою". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю WABC Radio, поширеному Держдепом 22 вересня, пише УНН.

Про енергетичне перемир'я

"Останні новини полягають у тому, що у нас зараз немає угоди. Але це має сенс. Ця війна не є хорошою для жодної зі сторін. Вона, очевидно, не є хорошою для України, і вона жахлива для Росії. Я маю на увазі, що у них не йдуть справи в цій війні. Просто не йдуть. Тому є сенс її зупинити. Але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як це, іноді те, що має сенс, не обов'язково відбувається", - сказав Рубіо, коментуючи питання "енергетичної угоди".

Держсекретар США продовжив: "Тож Президент сказав, що ми й надалі перебуватимемо в позиції – де б у нас була можливість змінити ситуацію та подолати розрив між цими двома сторонами, Президент готовий це зробити. І ми будемо продовжувати намагатися це зробити. Але, очевидно, це не те, де ми зараз, сьогодні. Я сподіваюся, що це зміниться, і я думаю, що зрештою так і буде".

Що Рубіо сказав про закінчення війни

Ця війна колись закінчиться, і війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Саме так вона й закінчиться, окей. Вона не закінчиться якоюсь переконливою військовою перемогою однієї чи іншої сторони. Вона закінчиться шляхом переговорів. І чим швидше це станеться, тим менше людей гинутиме і тим менше буде руйнувань - сказав Рубіо.

"Отже, саме в цьому ми готові відігравати певну роль. Ми продовжуємо взаємодіяти з обома сторонами", - додав Рубіо.

У цьому контексті він згадав про зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа 22 вересня, а також про нещодавні візити посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви та Києва.

"Ми продовжуватимемо залишатися залученими та завжди шукати можливості чи шанс, щоб щось змінити та довести цю справу до кінця", - зазначив держсекретар США.

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