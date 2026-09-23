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Рубио: война в Украине закончится путем переговоров, а не военной победой

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Марко Рубио заявил, что энергетического соглашения пока нет. По его словам, война завершится переговорами, а не военной победой.

Рубио: война в Украине закончится путем переговоров, а не военной победой

Сделки об энергетическом перемирии между Украиной и россией "сейчас нет", а война закончится "путем переговоров", а не "военной победой". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью WABC Radio, распространенном Госдепартаментом 22 сентября, пишет УНН

Об энергетическом перемирии

"Последние новости заключаются в том, что у нас сейчас нет соглашения. Но это имеет смысл. Эта война не идет на пользу ни одной из сторон. Очевидно, она не идет на пользу Украине, и она ужасна для россии. Я имею в виду, что у них дела в этой войне не идут. Просто не идут. Поэтому есть смысл ее остановить. Но, к сожалению, во внешней политике и в таких вопросах, как этот, иногда то, что имеет смысл, не обязательно происходит", — сказал Рубио, комментируя вопрос "энергетического соглашения".

Госсекретарь США продолжил: "Итак, президент сказал, что мы и впредь будем занимать позицию — если у нас будет возможность изменить ситуацию и преодолеть разрыв между этими двумя сторонами, президент готов это сделать. И мы будем продолжать пытаться это сделать. Но, очевидно, сейчас, сегодня, мы находимся не там. Я надеюсь, что это изменится, и думаю, что в конечном итоге так и будет".

Что Рубио сказал об окончании войны

Эта война когда-нибудь закончится, и война в Украине закончится путем переговоров. Именно так она и закончится, окей. Она не закончится какой-либо убедительной военной победой одной или другой стороны. Она закончится путем переговоров. И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений

— сказал Рубио.

"Итак, именно в этом мы готовы сыграть определенную роль. Мы продолжаем взаимодействовать с обеими сторонами", — добавил Рубио.

В этом контексте он упомянул встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 22 сентября, а также недавние визиты посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву и Киев.

"Мы продолжим оставаться вовлеченными и всегда искать возможности или шанс что-либо изменить и довести это дело до конца", — отметил госсекретарь США.

Лавров прибыл в Нью-Йорк и сегодня встретится с Рубио: будут говорить о войне в Украине23.09.26, 07:43 • 17655 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев