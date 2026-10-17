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Зеленський: блокування закону Ліндсі Грема допомагає росії

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Президент заявив, що блокування закону Ліндсі Грема не зупиняє війну.

Зеленський: блокування закону Ліндсі Грема допомагає росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що блокування закону, який підтримував американський сенатор Ліндсі Грем, вигідне росії та не сприяє припиненню війни. Про це Президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Президента України, угода щодо дизельного пального та рішення стосовно закону Ліндсі Грема можуть бути лише першими кроками. Він припускає, що надалі можуть розглядати й інші рішення щодо обмежень для росії.

"Я вже говорив частково, що на мій погляд буде кілька кроків. І, принаймні, буде розглядатись скільки кроків. Я думаю, що "diesel deal", і цей крок, щодо закону Ліндсі (Грема - ред.) - це не все. На жаль. На жаль, бо ми всі дуже поважали Ліндсі. Я хочу подякувати, до речі, і демократам, республіканцям, які підтримували законопроєкт Ліндсі. І він віддав своє життя Америці, і у нас були прекрасні з ним відносини. І напередодні трагедії він був в Україні. Завжди підтримував нас. Дуже сильно, і просував якомога більше допомоги Україні. Без нього складно - скажу відверто. Я вдячний його друзям в Конгресі, які підтримали його, і це велика перемога була. Дійсно, така двопартійна підтримка цього закону. І зараз рішення все це скасувати, все це заблокувати - ну, мені здається, що це, ну, неправильно, і точно допомагає тільки "русскім". Ну точно тільки. Тільки їх радості і бажанню постійно вбивати людей. Це точно не зупиняє війну", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження "пекельних санкцій" за законом Ліндсі Грема проти росії, однак одразу призупинив їхню дію на невизначений термін. Обмеження передбачені законом, який Конгрес ухвалив для посилення економічного тиску на кремль через війну рф проти України.   

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу рішення щодо закону Ліндсі Грема в Америці, вказавши, що рф завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці, а винагороди для путіна тільки спонукають його бити далі.

Алла Кіосак

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Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Конгрес США
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна