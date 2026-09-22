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Зеленський розпочав зустрічі у Нью-Йорку - з ким зустрівся і про що говорив

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Зеленський зустрівся із сенаторами США і Макроном перед переговорами з Трампом. Обговорили санкції проти рф, деескалацію та потреби України у ППО.

Зеленський розпочав зустрічі у Нью-Йорку - з ким зустрівся і про що говорив

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня розпочав зустрічі у межах візиту до Нью-Йорка у США, де очікується його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пише УНН.

Глава держави уже провів переговори з американськими законодавцями і президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони говорили про санкції проти рф, деескалацію і ППО.

Зустріч з сенаторами США 

Розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з сенаторами США. Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими. Домовились, що наші команди тісніше попрацюють на санкційному напрямі

- написав Зеленський 22 вересня у соцмережах.

Президент повідомив, що розповів сенаторам про "пропозиції для деескалації, які будемо обговорювати з Президентом Америки".

"Також обговорили і наші потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські "петріоти" зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну. Дякую!" - вказав Зеленський.

Переговори з Макроном

Президент Зеленський також зустрівся з французьким колегою Макроном.

"Зустрівся з Емманюелем Макроном. Говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС", - зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть22.09.26, 08:01 • 14100 переглядiв

Юлія Шрамко

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