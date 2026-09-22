Зеленский начал встречи в Нью-Йорке - с кем встретился и о чем говорил
Киев • УНН
Зеленский встретился с сенаторами США и Макроном перед переговорами с Трампом. Обсудили санкции против рф, деэскалацию и потребности Украины в ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября начал встречи в рамках визита в Нью-Йорк в США, где ожидается его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет УНН.
Глава государства уже провел переговоры с американскими законодателями и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны говорили о санкциях против рф, деэскалации и ПВО.
Встреча с сенаторами США
Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США. Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе. Договорились, что наши команды будут теснее работать над санкционным направлением
Президент сообщил, что рассказал сенаторам о "предложениях по деэскалации, которые будем обсуждать с Президентом Америки".
"Также обсудили наши потребности в перехватчиках баллистических ракет и вызовы перед зимой. Есть вещи, которые мы можем сделать вместе с Америкой, чтобы защитить жизни. Американские "Пэтриоты" сейчас невозможно заменить, и чем больше противобаллистической защиты будет иметь Украина, тем меньше у россии будет дерзости продолжать удары и затягивать войну. Спасибо!" - указал Зеленский.
Переговоры с Макроном
Президент Зеленский также встретился с французским коллегой Макроном.
"Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы также готовы обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - отметил Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать22.09.26, 08:01 • 15425 просмотров