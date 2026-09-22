Зеленский начал встречи в Нью-Йорке - с кем встретился и о чем говорил

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября начал встречи в рамках визита в Нью-Йорк в США, где ожидается его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет УНН.



Глава государства уже провел переговоры с американскими законодателями и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны говорили о санкциях против рф, деэскалации и ПВО.

Встреча с сенаторами США

Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США. Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе. Договорились, что наши команды будут теснее работать над санкционным направлением - написал Зеленский 22 сентября в социальных сетях.

Президент сообщил, что рассказал сенаторам о "предложениях по деэскалации, которые будем обсуждать с Президентом Америки".

"Также обсудили наши потребности в перехватчиках баллистических ракет и вызовы перед зимой. Есть вещи, которые мы можем сделать вместе с Америкой, чтобы защитить жизни. Американские "Пэтриоты" сейчас невозможно заменить, и чем больше противобаллистической защиты будет иметь Украина, тем меньше у россии будет дерзости продолжать удары и затягивать войну. Спасибо!" - указал Зеленский.

Переговоры с Макроном

Президент Зеленский также встретился с французским коллегой Макроном.

"Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы также готовы обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать