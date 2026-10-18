"Угода з дияволом стає дедалі бруднішою": у Конгресі розкритикували Трампа за скасування санкцій проти рф - АР

Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах

У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули Дністер

рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian

Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміною

Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський

Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський

Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися

Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф

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