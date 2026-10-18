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The Guardian
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"Угода з дияволом стає дедалі бруднішою": у Конгресі розкритикували Трампа за скасування санкцій проти рф - АР

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Трамп призупинив дію санкцій проти росії, що викликало критику республіканців і демократів у Конгресі. Зеленський назвав рішення вигідним рф.

"Угода з дияволом стає дедалі бруднішою": у Конгресі розкритикували Трампа за скасування санкцій проти рф - АР

Раптове рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти росії за кілька днів до набрання ними чинності викликало обурення з боку членів Конгресу від обох партій. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Так, республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс назвав крок глави Білого дому "надзвичайно безвідповідальним".

Яку частину виконання закону, прийнятого Сенатом 86 голосами проти 11, президент та його радники не розуміють. Неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну

- зазначив Тілліс.

У свою чергу лідер демократів у Сенаті Чак Шумер (Нью-Йорк) також розкритикував рішення Трампа.

Надаючи російській економіці життєву підтримку, угода Трампа з дияволом стає дедалі бруднішою

- вважає Шумер.

Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський17.10.26, 15:33 • 11560 переглядiв

Сестра автора закону про "пекельні санкції" проти рф Ліндсі Грема, Дарлін Грем з Південної Кароліни заявила, що "у нас з президентом одна мета - припинити війну, знизити ціни на бензин і дизельне паливо, і законопроєкт про санкції - один із інструментів, який він може використати для цього".

"Це залежить від нього, чи вирішить він його використовувати, чи ні. Особисто я б хотіла продовжувати тиск на росію, тому що я не довіряю путіну і я не довіряю росії", - сказала Дарлін Грем.

Контекст

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження "пекельних санкцій" за законом Ліндсі Грема проти росії, однак одразу призупинив їхню дію на невизначений термін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування закону, який підтримував американський сенатор Ліндсі Грем, вигідне росії та не сприяє припиненню війни.

Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися17.10.26, 14:24 • 21309 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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