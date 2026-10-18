"Сделка с дьяволом становится всё грязнее": в Конгрессе раскритиковали Трампа за отмену санкций против РФ — AP

Внезапное решение президента США Дональда Трампа отменить санкции против России за несколько дней до вступления их в силу вызвало возмущение со стороны членов Конгресса от обеих партий. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Детали

Так, республиканец от Северной Каролины Том Тиллис назвал шаг главы Белого дома "чрезвычайно безответственным".

Какую часть исполнения закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11, президент и его советники не понимают. Недопустимо, что эта администрация капитулирует перед российским диктатором, который незаконно вторгся в Украину - отметил Тиллис.

В свою очередь лидер демократов в Сенате Чак Шумер (Нью-Йорк) также раскритиковал решение Трампа.

Предоставляя российской экономике жизненно важную поддержку, сделка Трампа с дьяволом становится всё грязнее - считает Шумер.

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Сестра автора закона о "адских санкциях" против РФ Линдси Грэма, Дарлин Грэм из Южной Каролины заявила, что "у нас с президентом одна цель — прекратить войну, снизить цены на бензин и дизельное топливо, и законопроект о санкциях — один из инструментов, который он может использовать для этого".

"Это зависит от него, решит ли он его использовать или нет. Лично я хотела бы продолжать давление на Россию, потому что я не доверяю Путину и я не доверяю России", - сказала Дарлин Грэм.

Контекст

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против России, однако сразу приостановил их действие на неопределённый срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование закона, который поддерживал американский сенатор Линдси Грэм, выгодно России и не способствует прекращению войны.

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