Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
Киев • УНН
Зеленский заявил, что ослабление санкций не заставит путина прекратить войну. Он назвал соглашение по дизельному топливу первым шагом к снятию ограничений.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом к дальнейшему снятию ограничений. Об этом Президент сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о снятии ограничений для россии в рамках закона, связанного с сенатором Линдси Грэмом, Зеленский заявил, что такие решения не заставят владимира путина прекратить войну.
К сожалению, снятие санкций будет продолжаться, и я считаю, что "diesel deal" — это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить путина, а наоборот — он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка. И все же мы очень надеемся, и я лично, что президент Соединенных Штатов Америки будет делать все, чтобы путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике, прекратил эту войну. Но еще раз — ограничением ответных действий Украины против россии за то, что они убивают наших людей, этого не сделать. И снятием санкций — тем более
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против россии, однако сразу же приостановил их действие на неопределенный срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на кремль из-за войны рф против Украины.