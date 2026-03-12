Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу
Київ • УНН
Ізраїль завдає ударів для ліквідації ядерних програм Ірану та зміни режиму в країні. Нетаньягу підтримує щоденний зв'язок із Трампом щодо конфлікту.
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські удари по Ірану спрямовані на остаточне припинення його ядерних проєктів, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
На своїй першій пресконференції після початку війни з Іраном прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран уже не той, що раніше, після майже двох тижнів майже безперервних ударів як ізраїльських, так і американських сил.
За словами Нетаньягу, Ізраїль прагне завадити Ірану перенести свої ядерні та балістичні проєкти під землю, тоді як внаслідок деяких ізраїльських ударів загинули провідні іранські вчені-ядерники.
Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану11.03.26, 20:41 • 5356 переглядiв
Він повторив заклики до іранського народу вийти на вулиці, оскільки Ізраїль прагне створити умови для зміни режиму в країні.
Нетаньягу також заявив, що "Хезболла" заплатить високу ціну за свою агресію проти Ізраїлю.
Він додав, що "відкрито" розмовляв із президентом США Дональдом Трампом майже щодня від початку конфлікту.
Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками11.03.26, 23:59 • 8436 переглядiв