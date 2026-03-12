Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські удари по Ірану спрямовані на остаточне припинення його ядерних проєктів, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

На своїй першій пресконференції після початку війни з Іраном прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран уже не той, що раніше, після майже двох тижнів майже безперервних ударів як ізраїльських, так і американських сил.

За словами Нетаньягу, Ізраїль прагне завадити Ірану перенести свої ядерні та балістичні проєкти під землю, тоді як внаслідок деяких ізраїльських ударів загинули провідні іранські вчені-ядерники.

Він повторив заклики до іранського народу вийти на вулиці, оскільки Ізраїль прагне створити умови для зміни режиму в країні.

Нетаньягу також заявив, що "Хезболла" заплатить високу ціну за свою агресію проти Ізраїлю.

Він додав, що "відкрито" розмовляв із президентом США Дональдом Трампом майже щодня від початку конфлікту.

