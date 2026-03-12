Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
16:05 • 11157 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 20619 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 23491 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 16020 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 15958 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13607 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22259 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39390 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49322 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58368 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Популярнi новини
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46672 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28187 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 35957 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16171 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19099 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 23495 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19163 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16222 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46722 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 50723 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 6306 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 10410 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 10373 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28227 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 47978 перегляди
Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Ізраїль завдає ударів для ліквідації ядерних програм Ірану та зміни режиму в країні. Нетаньягу підтримує щоденний зв'язок із Трампом щодо конфлікту.

Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські удари по Ірану спрямовані на остаточне припинення його ядерних проєктів, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

На своїй першій пресконференції після початку війни з Іраном прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран уже не той, що раніше, після майже двох тижнів майже безперервних ударів як ізраїльських, так і американських сил.

За словами Нетаньягу, Ізраїль прагне завадити Ірану перенести свої ядерні та балістичні проєкти під землю, тоді як внаслідок деяких ізраїльських ударів загинули провідні іранські вчені-ядерники.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану11.03.26, 20:41 • 5356 переглядiв

Він повторив заклики до іранського народу вийти на вулиці, оскільки Ізраїль прагне створити умови для зміни режиму в країні.

Нетаньягу також заявив, що "Хезболла" заплатить високу ціну за свою агресію проти Ізраїлю.

Він додав, що "відкрито" розмовляв із президентом США Дональдом Трампом майже щодня від початку конфлікту.

Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками11.03.26, 23:59 • 8436 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран