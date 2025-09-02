Звірства під час окупації Бучі: ще чотирьох російських військових судитимуть
Київ • УНН
Українська прокуратура продовжує розслідувати злочини російських військових у Бучі. Повідомлено про підозру ще одному окупанту, а справи проти чотирьох уже передано до суду.
Деталі
Офіс Генпрокурора повідомив, що робота над розслідуванням злочинів у Бучі триває. Йдеться про масові вбивства та катування мирних жителів під час російської окупації навесні 2022 року.
За даними слідства, один із російських десантників відкрив вогонь по двох чоловіках, які розпалили багаття, щоб приготувати їжу. Обоє загинули на місці.
Інший військовий у дворі школи, де переховувалися місцеві мешканці, почав стріляти в трьох цивільних. Він поранив чоловіка і вбив жінку, яка саме спускалася сходами до підвалу.
російські солдати систематично тероризували людей у місті. Вони вривалися у підвали, де ховалися мешканці, погрожували їм зброєю і вимагали інформацію про українських військових.
Один із командирів змусив чоловіка повзти по землі, приставив йому автомат до голови й вистрілив поруч із вухом. Відомо й про "допити", під час яких росіяни стріляли біля голів людей, імітуючи їхні страти. У багатьох постраждалих від цього був шок і проблеми зі слухом.
Ще одному російському офіцеру повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним. Загалом ідентифіковані військові служили у 234-му десантно-штурмовому полку.
Прокурори наголошують: кожен встановлений злочин документується, а винні будуть відповідати в суді.
Нагадаємо
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозри двом військовослужбовцям рф за вбивства та жорстоке поводження з мирними жителями Бучі.
22 серпня 2025 року на Луганщині вибух знищив російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі. Також ліквідовано два пікапи, УАЗ "буханку" з боєкомплектом.