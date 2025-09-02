$41.370.05
Зверства во время оккупации Бучи: еще четырех российских военных будут судить

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Украинская прокуратура продолжает расследовать преступления российских военных в Буче. Сообщено о подозрении еще одному оккупанту, а дела против четырех уже переданы в суд.

В Украине продолжают расследовать преступления российских военных в Буче. Прокуратура сообщила о подозрении еще одному оккупанту, а дела против четырех других уже передали в суд. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Офис Генпрокурора сообщил, что работа над расследованием преступлений в Буче продолжается. Речь идет о массовых убийствах и пытках мирных жителей во время российской оккупации весной 2022 года.

По данным следствия, один из российских десантников открыл огонь по двум мужчинам, которые разожгли костер, чтобы приготовить еду. Оба погибли на месте.

Другой военный во дворе школы, где скрывались местные жители, начал стрелять в трех гражданских. Он ранил мужчину и убил женщину, которая как раз спускалась по лестнице в подвал.

российские солдаты систематически терроризировали людей в городе. Они врывались в подвалы, где прятались жители, угрожали им оружием и требовали информацию об украинских военных.

Один из командиров заставил мужчину ползти по земле, приставил ему автомат к голове и выстрелил рядом с ухом. Известно и о "допросах", во время которых россияне стреляли возле голов людей, имитируя их казни. У многих пострадавших от этого был шок и проблемы со слухом.

Еще одному российскому офицеру сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским. В целом идентифицированные военные служили в 234-м десантно-штурмовом полку.

Прокуроры подчеркивают: каждое установленное преступление документируется, а виновные будут отвечать в суде.

Напомним

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум военнослужащим рф за убийства и жестокое обращение с мирными жителями Бучи.

22 августа 2025 года на Луганщине взрыв уничтожил российских оккупантов, причастных к преступлениям в Буче. Также ликвидированы два пикапа, УАЗ "буханка" с боекомплектом.

Степан Гафтко

