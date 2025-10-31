$42.080.01
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Украина передала российского военнослужащего в Литву для уголовного преследования за военные преступления. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ Украина передала иностранному государству российского военного для реального уголовного преследования за военные преступления. Об этом пишет УНН.

Историческое событие для правосудия. Впервые с начала полномасштабной агрессии Украина передала иностранному государству – Литве российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления. Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия

- указал Кравченко.

Кравченко сообщил, что 30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца.

Речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские Вооруженные Силы взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Работино.

По данным украинской прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения. Одной из его жертв был гражданин Литвы

- рассказал Генпрокурор.

В Литве ему предъявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций.

За содеянное он может пожизненно оказаться в тюрьме.

Хочу заметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовскими коллегами. Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие свершится. Именно об этом имел конструктивное общение с Президентом Литовской Республики господином Науседой и Генеральным прокурором Литвы госпожой Грунскене

- подчеркнул Кравченко.

Татьяна Краевская

