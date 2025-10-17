Пытали украинцев во время оккупации Изюма и Херсона: идентифицированы трое военных рф, один из них приговорен к пожизненному заключению

Идентифицированы трое российских военных, причастных к пыткам украинцев во время временной оккупации Изюма и Херсона, один из них приговорен к пожизненному заключению, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... идентифицированы двое российских военных, которые пытали полицейского во время оккупации Изюма в Харьковской области, а также доказана вина еще одного нацгвардейца рф, который пытал и убил гражданского гражданина в оккупированном Херсоне - говорится в сообщении.

Пытки полицейского во время оккупации Изюма

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры двум военнослужащим 27 отдельной мотострелковой бригады 1 танковой армии западного военного округа рф заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и другом нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что в мае 2022 года во время оккупации Изюма подозреваемые схватили участкового офицера полиции, находившегося в гражданской одежде, и силой вывезли его в подвал одного из гаражей. Там они в течение нескольких дней пытали мужчину.

Потерпевшему наносили многочисленные удары руками и ногами по всему телу, пытали электрическим током, душили, накидывая на шею шлейку и перекрывая доступ кислорода, били железным прутом и резиновыми дубинками. Оккупанты вставляли ему металлические спицы в нос и уши.

Когда потерпевший терял сознание от невыносимой боли, его обливали холодной водой, чтобы он пришел в себя, и продолжали избиение. Пострадавшему сломали руку, которой он пытался прикрывать голову, когда ему наносили удары по ней.

В промежутках между избиениями оккупанты снова требовали предоставить информацию, но получив отказ, продолжали издевательства. Они выводили участкового во двор, ставили на колени и били, прижимая его голову к стене.

Все это время потерпевшего удерживали без оказания медицинской помощи, еды и воды.

Позже оккупанты, обещая сохранить жизнь, требовали у участкового отдать им его табельное оружие.

В конце концов, под угрозой смерти, пострадавший был вынужден раскрыть место, где спрятал свой служебный пистолет. После этого его отпустили.

Подозреваемые находятся в розыске.

Шести российским генералам и полковникам объявили подозрение в военном преступлении после обстрела Ахтырки

Пожизненное заключение за пытки и убийство гражданского в Херсоне

По публичному обвинению Херсонской областной прокуратуры военнослужащий национальной гвардии РФ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, сопряженном с умышленным убийством, и в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных в составе группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы.

Прокурорами доказано, что во время временной оккупации Херсона осужденный обеспечивал функционирование места незаконного содержания гражданских лиц, расположенного в помещении изолятора временного содержания. Оккупационные силы использовали его как пыточную.

Осужденный конвоировал незаконно задержанных украинцев на допросы, где их систематически пытали. В июне 2022 года он способствовал умышленному убийству одного из задержанных граждан Украины: охранял двери камеры, чтобы не допустить вмешательства других заключенных или их побега. В это время другие российские военные запытали потерпевшего до смерти. В отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство, а обвинительные акты уже направлены в суд.

Организовал подрыв Каховской ГЭС летом 2023 года: российскому генерал-майору заочно сообщили о подозрении