Организовал подрыв Каховской ГЭС летом 2023 года: российскому генерал-майору заочно сообщили о подозрении

Правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении российскому генерал-майору, причастному к подрыву Каховской ГЭС летом 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Обвиняемый в период с января по ноябрь 2023 года занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего российской группировкой "Днепр" на Херсонском направлении.

Следствие установило, что с конца мая и до 6 июня 2023 года - дня подрыва гидроэлектростанции - подозреваемый находился в Новой Каховке. Он организовал подрыв Каховской ГЭС силами подчиненного штаба, инженерно-саперных подразделений и 205-й отдельной мотострелковой бригады вс рф.

Фигурант лично координировал преступные действия, приведшие к экоциду, гибели людей и животных, затоплению больших площадей сельскохозяйственных земель, природно-заповедного и лесного фонда, а также 46 населенных пунктов в Херсонской области и 20 - в Николаевской.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Напомним

