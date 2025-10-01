Колишній гауляйтер Нової Каховки леонтьєв загинув: окупанти кажуть про удар БПЛА

$41.140.18
Ексклюзив
06:00 • 26964 перегляди
05:57 • 25285 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:57 • 25285 перегляди
05:47 • 20309 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:47 • 20309 перегляди
05:18 • 21076 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
05:18 • 21076 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 32889 перегляди
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 32993 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довгоується захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
30 вересня, 17:35 • 22842 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 32993 перегляди
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57711 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57711 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38323 перегляди
30 вересня, 08:49 • 46385 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:49 • 46385 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 21374 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 21017 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер1 жовтня, 02:26 • 17224 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 13327 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 10843 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 26948 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 32864 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57695 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 38458 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 83780 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 14033 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 17576 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 21598 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 31908 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 44203 перегляди
Колишній гауляйтер Нової Каховки леонтьєв загинув: окупанти кажуть про удар БПЛА

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

володимир леонтьєв, колишній гауляйтер Нової Каховки, загинув на тимчасово окупованій Херсонщині. Він отримав важке поранення внаслідок удару безпілотника ЗСУ, за словами окупаційного голови Херсонської області володимира сальдо.

Колишній гауляйтер Нової Каховки леонтьєв загинув: окупанти кажуть про удар БПЛА

На тимчасово окупованій території Херсонщини загинув колишній гауляйтер Нової Каховки володимир леонтьєв. Про це повідомив у Telegram голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області володимир сальдо, передає УНН.

Деталі

За словами сальдо, леонтьєв отримав важке поранення в результаті удару безпілотника ЗСУ. Він додав, що леонтьєв був одним з перших прихильників правлячої в рф партії "єдина росія".

Додатково

В Україні леонтьєва заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за звинуваченням в порушенні законів і звичаїв війни. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

Нагадаємо

російські пропагандисти заявили, що гауляйтер окупованої Херсонщини володимир сальдо не загинув не загинув під час атаки ЗСУ по санаторію "Форос" у Криму.

Євген Устименко

Війна в Україні
Херсонська область
Крим
Україна