Колишній гауляйтер Нової Каховки леонтьєв загинув: окупанти кажуть про удар БПЛА
Київ • УНН
На тимчасово окупованій території Херсонщини загинув колишній гауляйтер Нової Каховки володимир леонтьєв. Про це повідомив у Telegram голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області володимир сальдо, передає УНН.
Деталі
За словами сальдо, леонтьєв отримав важке поранення в результаті удару безпілотника ЗСУ. Він додав, що леонтьєв був одним з перших прихильників правлячої в рф партії "єдина росія".
Додатково
В Україні леонтьєва заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за звинуваченням в порушенні законів і звичаїв війни. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.
Нагадаємо
російські пропагандисти заявили, що гауляйтер окупованої Херсонщини володимир сальдо не загинув не загинув під час атаки ЗСУ по санаторію "Форос" у Криму.