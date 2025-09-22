кремль стверджує, що колаборант сальдо живий та перебуває в москві після атаки на Крим
Київ • УНН
російські пропагандистські "медіа" поширили заяву, що гауляйтер Херсонщини володимир сальдо не загинув під час атаки ЗСУ по санаторію "Форос" у Криму. Прес-секретар сальдо олег василенко стверджує, що його шеф перебуває "з робочою поїздкою у москві".
Деталі
За словами прес-секретаря сальдо олега василенка, його шефа під час удару "не було в Форосі", а зараз він перебуває "з робочою поїздкою у москві". Таку інформацію поширює агентство "ТАСС".
Також росіяни повідомили, що раніше низка українських і проукраїнських ресурсів писали, що сальдо міг перебувати в санаторії, коли по ньому вдарили Збройні сили України, і після атаки він зник із публічного простору.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос", а також будівлю школи у селищі.
У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули щонайменше троє людей, ще 16 отримали поранення.