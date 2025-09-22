кремль стверджує, що колаборант сальдо живий та перебуває в москві після атаки на Крим

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 2456 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 4456 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 12065 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 27485 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 30708 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 21567 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 34363 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22276 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 32957 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47458 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 14370 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 24900 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 10304 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 10627 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 6804 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 10766 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 12058 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 27474 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 30697 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 34354 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Мая Санду
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 10774 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 4728 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 25014 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 81829 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 104571 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
Financial Times
ChatGPT

кремль стверджує, що колаборант сальдо живий та перебуває в москві після атаки на Крим

Київ • УНН

 • 100 перегляди

російські пропагандистські "медіа" поширили заяву, що гауляйтер Херсонщини володимир сальдо не загинув під час атаки ЗСУ по санаторію "Форос" у Криму. Прес-секретар сальдо олег василенко стверджує, що його шеф перебуває "з робочою поїздкою у москві".

кремль стверджує, що колаборант сальдо живий та перебуває в москві після атаки на Крим

російські пропагандистські "медіа" поширили заяву, що гауляйтер Херсонщини володимир сальдо нібито не загинув під час атаки ЗСУ по санаторію "Форос" у Криму. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

За словами прес-секретаря сальдо олега василенка, його шефа під час удару "не було в Форосі", а зараз він перебуває "з робочою поїздкою у москві". Таку інформацію поширює агентство "ТАСС".

Також росіяни повідомили, що раніше низка українських і проукраїнських ресурсів писали, що сальдо міг перебувати в санаторії, коли по ньому вдарили Збройні сили України, і після атаки він зник із публічного простору.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос", а також будівлю школи у селищі.

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули щонайменше троє людей, ще 16 отримали поранення.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Крим