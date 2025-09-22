кремль утверждает, что коллаборант сальдо жив и находится в москве после атаки на Крым

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 2536 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 4580 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 12194 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 27637 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 30844 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 21622 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 34466 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22300 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 32976 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47470 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
Популярные новости
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 14371 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 24901 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 10305 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 10628 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 6804 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 10892 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 12197 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 27640 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 30847 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 34467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Майя Санду
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 10891 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 4792 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 25113 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 81869 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 104615 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ

кремль утверждает, что коллаборант сальдо жив и находится в москве после атаки на Крым

Киев • УНН

 • 150 просмотра

российские пропагандистские "медиа" распространили заявление, что гауляйтер Херсонщины владимир сальдо не погиб во время атаки ВСУ по санаторию "Форос" в Крыму. Пресс-секретарь сальдо олег василенко утверждает, что его шеф находится "с рабочей поездкой в москве".

кремль утверждает, что коллаборант сальдо жив и находится в москве после атаки на Крым

российские пропагандистские "медиа" распространили заявление, что гауляйтер Херсонщины владимир сальдо якобы не погиб во время атаки ВСУ по санаторию "Форос" в Крыму. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря сальдо олега василенко, его шефа во время удара "не было в Форосе", а сейчас он находится "с рабочей поездкой в москве". Такую информацию распространяет агентство "ТАСС".

Также россияне сообщили, что ранее ряд украинских и проукраинских ресурсов писали, что сальдо мог находиться в санатории, когда по нему ударили Вооруженные силы Украины, и после атаки он исчез из публичного пространства.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос", а также здание школы в поселке.

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения.

Степан Гафтко

Война в Украине
Крым