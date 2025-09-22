кремль утверждает, что коллаборант сальдо жив и находится в москве после атаки на Крым
Киев • УНН
российские пропагандистские "медиа" распространили заявление, что гауляйтер Херсонщины владимир сальдо не погиб во время атаки ВСУ по санаторию "Форос" в Крыму. Пресс-секретарь сальдо олег василенко утверждает, что его шеф находится "с рабочей поездкой в москве".
российские пропагандистские "медиа" распространили заявление, что гауляйтер Херсонщины владимир сальдо якобы не погиб во время атаки ВСУ по санаторию "Форос" в Крыму. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря сальдо олега василенко, его шефа во время удара "не было в Форосе", а сейчас он находится "с рабочей поездкой в москве". Такую информацию распространяет агентство "ТАСС".
Также россияне сообщили, что ранее ряд украинских и проукраинских ресурсов писали, что сальдо мог находиться в санатории, когда по нему ударили Вооруженные силы Украины, и после атаки он исчез из публичного пространства.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос", а также здание школы в поселке.
Во временно оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения.