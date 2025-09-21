$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені 20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети 20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
Вибухи у Криму: в "Форосі" пошкоджені будівлі, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В окупованому Криму дрони атакували санаторій "Форос" та школу, спричинивши пошкодження. За попередніми даними, близько 15 осіб постраждали, є загиблі.

Вибухи у Криму: в "Форосі" пошкоджені будівлі, є загиблі та поранені

У тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос", а також будівлю школи у селищі. Про це заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов, передає УНН.

За його словами, кількість постраждалих становить близько 15 осіб, серед них є загиблі. Точне число жертв уточнюється.

Крім того, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти. Наразі там працюють аварійні та рятувальні служби.

Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації

- заявив він.

Нагадаємо

Нещодавно українські розвідники напередодні Дня воєнної розвідки завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього знищено дороговартісне обладнання, яке ворог використовував для контролю повітряного простору.

Вероніка Марченко

