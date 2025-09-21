Вибухи у Криму: в "Форосі" пошкоджені будівлі, є загиблі та поранені
Київ • УНН
В окупованому Криму дрони атакували санаторій "Форос" та школу, спричинивши пошкодження. За попередніми даними, близько 15 осіб постраждали, є загиблі.
У тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос", а також будівлю школи у селищі. Про це заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов, передає УНН.
За його словами, кількість постраждалих становить близько 15 осіб, серед них є загиблі. Точне число жертв уточнюється.
Крім того, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти. Наразі там працюють аварійні та рятувальні служби.
Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації
Нагадаємо
Нещодавно українські розвідники напередодні Дня воєнної розвідки завдали удару по двох стратегічних об’єктах протиповітряної оборони росії у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього знищено дороговартісне обладнання, яке ворог використовував для контролю повітряного простору.
