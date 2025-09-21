$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 12842 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 24839 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 39260 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 42485 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51203 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75127 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83403 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62576 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57745 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50700 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, причинив повреждения. По предварительным данным, около 15 человек пострадали, есть погибшие.

Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые

Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждено несколько объектов на территории санатория "Форос", а также здание школы в поселке. Об этом заявил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

По его словам, количество пострадавших составляет около 15 человек, среди них есть погибшие. Точное число жертв уточняется.

Кроме того, обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты. Сейчас там работают аварийные и спасательные службы.

Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации

- заявил он.

Напомним

Недавно украинские разведчики накануне Дня военной разведки нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны России во временно оккупированном Крыму. В результате этого уничтожено дорогостоящее оборудование, которое враг использовал для контроля воздушного пространства.

Вероника Марченко

