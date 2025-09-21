Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые

Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждено несколько объектов на территории санатория "Форос", а также здание школы в поселке. Об этом заявил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

По его словам, количество пострадавших составляет около 15 человек, среди них есть погибшие. Точное число жертв уточняется.

Кроме того, обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты. Сейчас там работают аварийные и спасательные службы.

Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации - заявил он.

Напомним

Недавно украинские разведчики накануне Дня военной разведки нанесли удар по двум стратегическим объектам противовоздушной обороны России во временно оккупированном Крыму. В результате этого уничтожено дорогостоящее оборудование, которое враг использовал для контроля воздушного пространства.

