Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму
Київ • УНН
В окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули троє людей, 16 отримали поранення. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано актову залу та бібліотеку.
У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули щонайменше троє людей, ще 16 отримали поранення. Про це заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов, передає УНН.
За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога, частина з них перебуває у лікарнях.
Також, за даними радника російського голови Криму олега крючкова, внаслідок атаки невідомих дронів у Форосі частково пошкоджено будівлю школи - зруйновано актову залу та бібліотеку.
Нагадаємо
Раніше росЗМІ вже повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос". Також уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти.
