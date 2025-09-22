Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 15306 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 28067 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 42824 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 44577 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 53952 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52366 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 76398 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 84452 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63011 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58080 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 42828 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 33420 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 76400 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 84453 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90319 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 70695 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90319 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 40971 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 40919 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 42604 перегляди
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули троє людей, 16 отримали поранення. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано актову залу та бібліотеку.

Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки безпілотників у районі селища Форос загинули щонайменше троє людей, ще 16 отримали поранення. Про це заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов, передає УНН.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога, частина з них перебуває у лікарнях. 

Також, за даними радника російського голови Криму олега крючкова, внаслідок атаки невідомих дронів у Форосі частково пошкоджено будівлю школи - зруйновано актову залу та бібліотеку.

Нагадаємо

Раніше росЗМІ вже повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос". Також уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти.

У ГУР показали відео знищення у Криму дороговартісних радарів ППО окупантів09.09.25, 15:05 • 5568 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Ялта
Крим