Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения. Об этом заявил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них находится в больницах.

Также, по данным советника российского главы Крыма Олега Крючкова, в результате атаки неизвестных дронов в Форосе частично повреждено здание школы - разрушены актовый зал и библиотека.

Напомним

Ранее росСМИ уже сообщали, что во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждено несколько объектов на территории санатория "Форос". Также обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты.

В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов