Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму

Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 15349 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 28137 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 42886 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 44618 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 52383 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 76429 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84474 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63015 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58081 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50985 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Популярные новости
Талибан отклонил требование Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль США - Bloomberg21 сентября, 12:02 • 5658 просмотра
Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы21 сентября, 13:35 • 4938 просмотра
США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп21 сентября, 15:03 • 4700 просмотра
Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф21 сентября, 15:36 • 4516 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 20956 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 42874 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 33436 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 76423 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 84469 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 90339 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 70705 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 90339 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40975 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40925 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42610 просмотра
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос погибли три человека, 16 получили ранения. Повреждено здание школы, разрушены актовый зал и библиотека.

Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения. Об этом заявил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них находится в больницах.

Также, по данным советника российского главы Крыма Олега Крючкова, в результате атаки неизвестных дронов в Форосе частично повреждено здание школы - разрушены актовый зал и библиотека.

Напомним

Ранее росСМИ уже сообщали, что во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников повреждено несколько объектов на территории санатория "Форос". Также обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты.

В ГУР показали видео уничтожения в Крыму дорогостоящих радаров ПВО оккупантов09.09.25, 15:05 • 5568 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Ялта
Крым