Бывший гауляйтер Новой Каховки леонтьев погиб: оккупанты говорят об ударе БПЛА
Киев • УНН
владимир леонтьев, бывший гауляйтер Новой Каховки, погиб на временно оккупированной Херсонщине. Он получил тяжелое ранение в результате удара беспилотника ВСУ, по словам оккупационного главы Херсонской области владимира сальдо.
На временно оккупированной территории Херсонщины погиб бывший гауляйтер Новой Каховки владимир леонтьев. Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной "администрации" Херсонской области владимир сальдо, передает УНН.
Подробности
По словам сальдо, леонтьев получил тяжелое ранение в результате удара беспилотника ВСУ. Он добавил, что леонтьев был одним из первых сторонников правящей в рф партии "единая россия".
Дополнительно
В Украине леонтьев заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать мэра Берислава Александра Шаповалова.
Напомним
российские пропагандисты заявили, что гауляйтер оккупированной Херсонщины владимир сальдо не погиб во время атаки ВСУ по санаторию "Форос" в Крыму.