Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 5826 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8258 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10365 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41518 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35711 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28544 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46553 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25303 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34647 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
56%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 29932 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 27588 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico08:02 • 16075 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 22192 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 13219 перегляди
Публікації
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 5878 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 8026 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 10228 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41546 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 46571 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Актуальні місця
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 13364 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 27720 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 22160 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 25873 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 35997 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, причетному до підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Він організував підрив силами підпорядкованих підрозділів, що призвело до екоциду та затоплення 66 населених пунктів.

Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру

Правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, який причетний до підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Обвинувачений в період з січня по листопад 2023 року обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача російського угруповання "Днєпр" на Херсонському напрямку.

Слідство встановило, що з кінця травня і до 6 червня 2023 року - дня підриву гідроелектростанції - підозрюваний перебував у Новій Каховці. Він організував підрив Каховської ГЕС силами підпорядкованого штабу, інженерно-саперних підрозділів та 205-ї окремої мотострілецької бригади зс рф.

Фігурант особисто координував злочинні дії, що призвели до екоциду, загибелі людей і тварин, затоплення великих площ сільськогосподарських земель, природно-заповідного та лісового фонду, а також 46 населених пунктів у Херсонській області та 20 - у Миколаївській.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) максимальне покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

У новій Каховці загинув колишній гауляйтер володимир леонтьєв. Голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області володимир сальдо звинуватив Україну.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Електроенергія
Миколаївська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Україна