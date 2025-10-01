Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру
Київ • УНН
Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, причетному до підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Він організував підрив силами підпорядкованих підрозділів, що призвело до екоциду та затоплення 66 населених пунктів.
Правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, який причетний до підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Обвинувачений в період з січня по листопад 2023 року обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача російського угруповання "Днєпр" на Херсонському напрямку.
Слідство встановило, що з кінця травня і до 6 червня 2023 року - дня підриву гідроелектростанції - підозрюваний перебував у Новій Каховці. Він організував підрив Каховської ГЕС силами підпорядкованого штабу, інженерно-саперних підрозділів та 205-ї окремої мотострілецької бригади зс рф.
Фігурант особисто координував злочинні дії, що призвели до екоциду, загибелі людей і тварин, затоплення великих площ сільськогосподарських земель, природно-заповідного та лісового фонду, а також 46 населених пунктів у Херсонській області та 20 - у Миколаївській.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) максимальне покарання - довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
