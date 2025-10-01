Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру

Правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, який причетний до підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Обвинувачений в період з січня по листопад 2023 року обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача російського угруповання "Днєпр" на Херсонському напрямку.

Слідство встановило, що з кінця травня і до 6 червня 2023 року - дня підриву гідроелектростанції - підозрюваний перебував у Новій Каховці. Він організував підрив Каховської ГЕС силами підпорядкованого штабу, інженерно-саперних підрозділів та 205-ї окремої мотострілецької бригади зс рф.

Фігурант особисто координував злочинні дії, що призвели до екоциду, загибелі людей і тварин, затоплення великих площ сільськогосподарських земель, природно-заповідного та лісового фонду, а також 46 населених пунктів у Херсонській області та 20 - у Миколаївській.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) максимальне покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

У новій Каховці загинув колишній гауляйтер володимир леонтьєв. Голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області володимир сальдо звинуватив Україну.