Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 14684 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 37178 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25728 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57250 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60525 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42786 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42699 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40950 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68287 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифікували трьох військових рф, одного з них засуджено до довічного

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Ідентифіковано двох військових рф, які катували поліцейського в Ізюмі, та нацгвардійця рф, який катував і вбив цивільного в Херсоні. Останнього засуджено до довічного ув'язнення.

Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифікували трьох військових рф, одного з них засуджено до довічного

Ідентифіковано трьох військових рф, причетних до катувань українців під час тимчасової окупації Ізюма та Херсона, одного з них засуджено до довічного ув’язнення, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... ідентифіковано двох військових рф, які катували поліцейського під час окупації Ізюма на Харківщині, а також доведено вину ще одного нацгвардійця рф, який катував і вбив цивільного громадянина в окупованому Херсоні 

- йдеться у повідомленні.

Катування поліцейського під час окупації Ізюма

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом військовослужбовцям 27 окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії західного воєнного округу рф заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством установлено, що у травні 2022 року під час окупації Ізюма підозрювані схопили дільничного офіцера поліції, який перебував у цивільному одязі, і силоміць вивезли його до підвалу одного з гаражів. Там вони протягом кількох днів катували чоловіка.

Потерпілому завдавали численних ударів руками і ногами по всьому тілу, катували електричним струмом, душили, накидаючи на шию шлейку і перекриваючи доступ кисню, били залізним прутом і гумовими кийками. Окупанти вставляли йому металеві спиці у ніс та вуха.

Коли потерпілий втрачав свідомість від нестерпного болю, його обливали холодною водою, щоб він прийшов до тями, і продовжували побиття. Постраждалому зламали руку, якою він намагався прикривати голову, коли йому завдали удари по ній.

У проміжках між побиттями окупанти знову вимагали надати інформацію, але отримавши відмову, продовжували знущання. Вони виводили дільничного на двір, ставили на коліна і били, притискаючи його голову до стіни.

Увесь цей час потерпілого утримували без надання медичної допомоги, їжі та води.

Пізніше окупанти, обіцяючи зберегти життя, вимагали у дільничного віддати їм його табельну зброю.

Зрештою, під загрозою смерті, постраждалий був змушений розкрити місце, де сховав свій службовий пістолет. Після цього його відпустили.

Підозрювані перебувають у розшуку.

Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки30.09.25, 13:18 • 3830 переглядiв

Довічне ув’язнення за катування і вбивство цивільного у Херсоні

За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця національної гвардії рф визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним убивством, та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених у складі групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України).

Вироком суду йому призначено довічне позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що під час тимчасової окупації Херсона засуджений забезпечував функціонування місця незаконного утримання цивільних осіб, розташованого у приміщенні ізолятора тимчасового тримання. Окупаційні сили використовували його як катівню.

Засуджений конвоював незаконно затриманих українців на допити, де їх систематично катували. У червні 2022 року він сприяв умисному вбивству одного із затриманих громадян України: охороняв двері камери, аби не допустити втручання інших ув’язнених чи їх втечі. У цей час інші російські військові закатовували потерпілого до смерті. Відносно двох з них матеріали виділено в окреме провадження, а обвинувальні акти вже направлено до суду.

Організував підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року: російському генерал-майору заочно повідомили про підозру01.10.25, 14:51 • 2895 переглядiв

