"Триває вже понад рік": в РНБО відреагували на повідомлення про "новий наступ" росії
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наступ рф на сході України триває понад рік. Він закликав уникати сенсаційності у висвітленні війни.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував публікації низки західних медіа, які писали про нібито "новий масштабний наступ" російських військ на сході України. За його словами, мова йде не про нову кампанію, а про безперервний процес, який триває вже понад рік. Про це Коваленко повідомив у своєму Телеграмі, передає УНН.
Деталі
Коваленко наголосив, що російська армія веде наступальні дії на східному фронті у стабільному режимі, змінюючи лише інтенсивність залежно від власних втрат і наявних резервів.
Про який новий наступ на Сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, бо наступ один і він триває вже стабільно понад рік з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат та резервів
За словами очільника Центру, варто уникати сенсаційності та перебільшень у висвітленні війни.
Менше хайпу, будь ласка
У РНБО наголошують: Україна має справу не з "новим етапом" війни, а з тривалою наступальною кампанією росії, яка триває без перерв і характеризується лише зміною темпів бойових дій.
