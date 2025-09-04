$41.360.01
Ексклюзив
05:20
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
"Триває вже понад рік": в РНБО відреагували на повідомлення про "новий наступ" росії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наступ рф на сході України триває понад рік. Він закликав уникати сенсаційності у висвітленні війни.

"Триває вже понад рік": в РНБО відреагували на повідомлення про "новий наступ" росії

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував публікації низки західних медіа, які писали про нібито "новий масштабний наступ" російських військ на сході України. За його словами, мова йде не про нову кампанію, а про безперервний процес, який триває вже понад рік. Про це Коваленко повідомив у своєму Телеграмі, передає УНН.

Деталі

Коваленко наголосив, що російська армія веде наступальні дії на східному фронті у стабільному режимі, змінюючи лише інтенсивність залежно від власних втрат і наявних резервів.

росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні01.09.25, 14:03 • 4015 переглядiв

Про який новий наступ на Сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, бо наступ один і він триває вже стабільно понад рік з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат та резервів

- зазначив він.

За словами очільника Центру, варто уникати сенсаційності та перебільшень у висвітленні війни.

Менше хайпу, будь ласка

- підсумував Коваленко.

У РНБО наголошують: Україна має справу не з "новим етапом" війни, а з тривалою наступальною кампанією росії, яка триває без перерв і характеризується лише зміною темпів бойових дій.

Союзники Зеленського остерігаються нового наступу росіян в Україні - Bloomberg04.09.25, 09:57 • 852 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Фейкові новини
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Куп'янськ