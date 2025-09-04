$41.370.01
uk
07:04 • 1104 просмотра
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Эксклюзив
05:20 • 14780 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 30273 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 34725 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 33771 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 59691 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 26398 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 27018 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23401 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25741 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Теги
Авторы
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне
"Продолжается уже более года": в СНБО отреагировали на сообщения о "новом наступлении" россии

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что наступление рф на востоке Украины продолжается более года. Он призвал избегать сенсационности в освещении войны.

"Продолжается уже более года": в СНБО отреагировали на сообщения о "новом наступлении" россии

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикации ряда западных медиа, которые писали о якобы "новом масштабном наступлении" российских войск на востоке Украины. По его словам, речь идет не о новой кампании, а о непрерывном процессе, который длится уже более года. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграме, передает УНН.

Детали

Коваленко подчеркнул, что российская армия ведет наступательные действия на восточном фронте в стабильном режиме, меняя лишь интенсивность в зависимости от собственных потерь и имеющихся резервов.

Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре

О каком новом наступлении на Востоке пишут западные СМИ, мне непонятно, потому что наступление одно, и оно длится уже стабильно более года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов

- отметил он.

По словам главы Центра, стоит избегать сенсационности и преувеличений в освещении войны.

Меньше хайпа, пожалуйста

- подытожил Коваленко.

В СНБО подчеркивают: Украина имеет дело не с "новым этапом" войны, а с длительной наступательной кампанией россии, которая продолжается без перерывов и характеризуется лишь изменением темпов боевых действий.

Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg

Степан Гафтко

Война в Украине
Фейковые новости
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Купянск