"Продолжается уже более года": в СНБО отреагировали на сообщения о "новом наступлении" россии

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикации ряда западных медиа, которые писали о якобы "новом масштабном наступлении" российских войск на востоке Украины. По его словам, речь идет не о новой кампании, а о непрерывном процессе, который длится уже более года. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграме, передает УНН.

Коваленко подчеркнул, что российская армия ведет наступательные действия на восточном фронте в стабильном режиме, меняя лишь интенсивность в зависимости от собственных потерь и имеющихся резервов.

О каком новом наступлении на Востоке пишут западные СМИ, мне непонятно, потому что наступление одно, и оно длится уже стабильно более года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов