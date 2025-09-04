"Продолжается уже более года": в СНБО отреагировали на сообщения о "новом наступлении" россии
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что наступление рф на востоке Украины продолжается более года. Он призвал избегать сенсационности в освещении войны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикации ряда западных медиа, которые писали о якобы "новом масштабном наступлении" российских войск на востоке Украины. По его словам, речь идет не о новой кампании, а о непрерывном процессе, который длится уже более года. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграме, передает УНН.
Детали
Коваленко подчеркнул, что российская армия ведет наступательные действия на восточном фронте в стабильном режиме, меняя лишь интенсивность в зависимости от собственных потерь и имеющихся резервов.
Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре01.09.25, 14:03 • 4018 просмотров
О каком новом наступлении на Востоке пишут западные СМИ, мне непонятно, потому что наступление одно, и оно длится уже стабильно более года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов
По словам главы Центра, стоит избегать сенсационности и преувеличений в освещении войны.
Меньше хайпа, пожалуйста
В СНБО подчеркивают: Украина имеет дело не с "новым этапом" войны, а с длительной наступательной кампанией россии, которая продолжается без перерывов и характеризуется лишь изменением темпов боевых действий.
Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg04.09.25, 09:57 • 1232 просмотра