Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg

05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 25722 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 31285 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08 • 30579 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
3 сентября, 11:49 • 54620 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05 • 25379 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 26283 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
3 сентября, 07:25 • 23271 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25562 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
3 сентября, 06:16 • 52373 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
05:20
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-83 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16
Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейские лидеры обеспокоены возможным новым наступлением России в Украине. Они встречаются с Зеленским для обсуждения гарантий безопасности и ситуации вокруг Покровска.

Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg

Европейские лидеры все больше обеспокоены новым наступлением России в Украине, поскольку они встречаются с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить гарантии безопасности его страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсудили скопление российских войск возле Покровска, опорного пункта Украины на востоке Донецкой области.

В пятницу Зеленский заявил, что Россия перебросила 100 тысяч военных на линию фронта вблизи города, которое кремлевские силы пытаются окружить и захватить безуспешно уже более года.

Захват Покровска откроет путь для российского наступления на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск, поскольку Москва стремится контролировать всю Донецкую область.

Встреча так называемой коалиции желающих в столице Франции будет иметь целью завершить переговоры на европейском уровне относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Лидеры также обсудят ситуацию с Дональдом Трампом.

По словам источников, европейцы, вероятно, захотят уточнить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку Путин не выказывает никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Французы хотят, чтобы встреча донесла сигнал о том, что Европа внесла свой вклад в поддержку Украины, и президент США должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль. Президент Эммануэль Макрон заявил в среду, стоя рядом с Зеленским в Париже, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ожидается, что премьер-министры Нидерландов и Польши будут присутствовать на встрече в Париже вместе с Зеленским, тогда как лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также специальный посланник США Стив Уиткофф присоединятся через видеоконференцию, сообщают источники.

Несмотря на недавние усилия Трампа по посредничеству в прекращении полномасштабного вторжения России, включая встречу с Путиным на Аляске в прошлом месяце, Москва не выявила готовности взять на себя обязательства по прекращению огня. Хотя президент США угрожал санкциями, чтобы оказать давление на Россию, он пока воздерживается от их введения.

Дополнение

4 сентября в Париже состоится саммит "добровольческой коалиции" по гарантиям безопасности для Украины. Участники планируют обсудить дополнительные санкции против России во время разговора с Дональдом Трампом.

Павел Зинченко

