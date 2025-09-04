Союзники Зеленского опасаются нового наступления россиян в Украине - Bloomberg

Европейские лидеры все больше обеспокоены новым наступлением России в Украине, поскольку они встречаются с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить гарантии безопасности его страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсудили скопление российских войск возле Покровска, опорного пункта Украины на востоке Донецкой области.

В пятницу Зеленский заявил, что Россия перебросила 100 тысяч военных на линию фронта вблизи города, которое кремлевские силы пытаются окружить и захватить безуспешно уже более года.

Захват Покровска откроет путь для российского наступления на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск, поскольку Москва стремится контролировать всю Донецкую область.

Встреча так называемой коалиции желающих в столице Франции будет иметь целью завершить переговоры на европейском уровне относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Лидеры также обсудят ситуацию с Дональдом Трампом.

По словам источников, европейцы, вероятно, захотят уточнить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку Путин не выказывает никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Французы хотят, чтобы встреча донесла сигнал о том, что Европа внесла свой вклад в поддержку Украины, и президент США должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль. Президент Эммануэль Макрон заявил в среду, стоя рядом с Зеленским в Париже, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ожидается, что премьер-министры Нидерландов и Польши будут присутствовать на встрече в Париже вместе с Зеленским, тогда как лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также специальный посланник США Стив Уиткофф присоединятся через видеоконференцию, сообщают источники.

Несмотря на недавние усилия Трампа по посредничеству в прекращении полномасштабного вторжения России, включая встречу с Путиным на Аляске в прошлом месяце, Москва не выявила готовности взять на себя обязательства по прекращению огня. Хотя президент США угрожал санкциями, чтобы оказать давление на Россию, он пока воздерживается от их введения.

Дополнение

