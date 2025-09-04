Союзники Зеленського остерігаються нового наступу росіян в Україні - Bloomberg

Європейські лідери дедалі більше стурбовані новим наступом росії в Україні, оскільки вони зустрічаються з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити гарантії безпеки його країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня німецькі та французькі чиновники обговорили скупчення російських військ біля Покровська, опорного пункту України на сході Донецької області.

У п'ятницю Зеленський заявив, що росія перекинула 100 тисяч військових на лінію фронту поблизу містом, яке кремлівські сили намагаються оточити та захопити безуспішно вже понад рік.

Захоплення Покровська відкриє шлях для російського наступу на набагато більші міста Краматорськ та Слов'янськ, оскільки москва прагне контролювати всю Донецьку область.

Зустріч так званої коаліції охочих у столиці Франції матиме на меті завершити переговори на європейському рівні щодо гарантій безпеки для повоєнної України, повідомили люди, знайомі з ситуацією.

Лідери також обговорять ситуацію з Дональдом Трампом.

За словами джерел, європейці, ймовірно, захочуть уточнити конкретні зобов'язання щодо внеску США в ці гарантії та підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти росії, оскільки путін не виявляє жодних ознак бажання зустрітися із Зеленським найближчим часом.

Французи хочуть, щоб зустріч донесла сигнал про те, що Європа зробила свій внесок у підтримку України, і президент США має виконати свою погрозу посилити тиск на кремль. Президент Еммануель Макрон заявив у середу, стоячи поруч із Зеленським у Парижі, що Європа готова надати гарантії безпеки Києву.

Очікується, що прем'єр-міністри Нідерландів та Польщі будуть присутні на зустрічі в Парижі разом із Зеленським, тоді як лідери Великої Британії, Італії та Німеччини, а також спеціальний посланник США Стів Віткофф приєднаються через відеоконференцію, повідомляють джерела.

Незважаючи на нещодавні зусилля Трампа щодо посередництва у припиненні повномасштабного вторгнення росії, включаючи зустріч із путіним на Алясці минулого місяця, москва не виявила готовності взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню. Хоча президент США погрожував санкціями, щоб чинити тиск на росію, він поки що утримується від їх запровадження.

Доповнення

4 вересня у Парижі відбудеться саміт "добровольчої коаліції" щодо гарантій безпеки для України. Учасники планують обговорити додаткові санкції проти росії під час розмови з Дональдом Трампом.