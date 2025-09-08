Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины зачистили Владимировку и отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком. В то же время оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.
Украинские военные зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.
Подробности
В воскресенье, 7 сентября в 23:50 аналитики DeepState обновили карту и сообщили об успехах Вооруженных Сил Украины.
Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком
Аналитики проекта также сообщили, что оккупанты продвинулись в Луганской области.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве", - пишет DeepState.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикации ряда западных медиа, писавших о якобы "новом масштабном наступлении" российских войск на востоке Украины. По его словам, речь идет не о новой кампании, а о непрерывном процессе, который длится уже более года.
"Пока путин не сможет оккупировать Украину, победа на нашей стороне" - Зеленский07.09.25, 22:13 • 1178 просмотров