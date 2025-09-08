Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

$41.350.00
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 23883 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 36924 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 55308 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 69409 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101285 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 84672 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52935 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57151 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79966 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Популярные новости
Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение7 сентября, 13:33 • 4908 просмотра
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину7 сентября, 13:58 • 7266 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление7 сентября, 14:10 • 10781 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы7 сентября, 14:53 • 14114 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню7 сентября, 16:35 • 9790 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101286 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 84673 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79966 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 58922 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 80719 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15118 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 20960 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 53469 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 108995 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 50481 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Вооруженные Силы Украины зачистили Владимировку и отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком. В то же время оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

Украинские военные зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Подробности

В воскресенье, 7 сентября в 23:50 аналитики DeepState обновили карту и сообщили об успехах Вооруженных Сил Украины.

Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком

- говорится в сообщении.

Аналитики проекта также сообщили, что оккупанты продвинулись в Луганской области.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве", - пишет DeepState.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикации ряда западных медиа, писавших о якобы "новом масштабном наступлении" российских войск на востоке Украины. По его словам, речь идет не о новой кампании, а о непрерывном процессе, который длится уже более года.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Фейковые новости
Донецкая область
Луганская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины