"Пока путин не сможет оккупировать Украину, победа на нашей стороне" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что главная цель кремля – полная оккупация Украины, а для Украины победа – сохранение государственности. Он подчеркнул, что настоящие гарантии безопасности для государства может обеспечить только его собственная армия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью кремля остается полная оккупация Украины, однако для украинцев победой является именно сохранение государственности и независимости. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Зеленского для ABC News.
Детали
Президент подчеркнул, что Трамп стремится завершить войну, однако важным является не просто прекращение боевых действий, а установление справедливого и длительного мира, чтобы не допустить новой агрессии через полгода или год.
Отвечая на вопрос, как выглядит победа для Украины, Зеленский подчеркнул, что речь идет прежде всего о выживании.
Цель путина – оккупировать Украину. Для него это победа. Но пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Для нас выжить – это победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, страну и независимость
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настоящие гарантии безопасности для государства могут обеспечить только ее собственные Вооруженные силы.
По его словам, даже если США и европейские партнеры предоставят дополнительные заверения, долговременный мир возможен только при условии сильной армии.
Любые гарантии безопасности в Украине могут основываться только на нашей армии
Напомним
Как заявил Президент, он не намерен принимать приглашение владимира путина приехать в москву для переговоров, вместо этого предлагает российскому диктатору приехать в Киев.
