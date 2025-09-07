$41.350.00
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 20892 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 34559 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 53134 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 67789 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 99536 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 82992 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 52684 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56802 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 78822 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
"Пока путин не сможет оккупировать Украину, победа на нашей стороне" - Зеленский

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский заявил, что главная цель кремля – полная оккупация Украины, а для Украины победа – сохранение государственности. Он подчеркнул, что настоящие гарантии безопасности для государства может обеспечить только его собственная армия.

"Пока путин не сможет оккупировать Украину, победа на нашей стороне" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью кремля остается полная оккупация Украины, однако для украинцев победой является именно сохранение государственности и независимости. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Зеленского для ABC News.

Детали

Президент подчеркнул, что Трамп стремится завершить войну, однако важным является не просто прекращение боевых действий, а установление справедливого и длительного мира, чтобы не допустить новой агрессии через полгода или год.

Отвечая на вопрос, как выглядит победа для Украины, Зеленский подчеркнул, что речь идет прежде всего о выживании.

Цель путина – оккупировать Украину. Для него это победа. Но пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Для нас выжить – это победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, страну и независимость

- подчеркнул он.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настоящие гарантии безопасности для государства могут обеспечить только ее собственные Вооруженные силы. 

По его словам, даже если США и европейские партнеры предоставят дополнительные заверения, долговременный мир возможен только при условии сильной армии.

Любые гарантии безопасности в Украине могут основываться только на нашей армии

- сказал глава государства.

Напомним

Как заявил Президент, он не намерен принимать приглашение владимира путина приехать в москву для переговоров, вместо этого предлагает российскому диктатору приехать в Киев.

Вероника Марченко

