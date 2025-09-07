"Поки путін не зможе окупувати Україну, перемога на нашому боці" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що головна мета кремля – повна окупація України, а для України перемога – збереження державності. Він наголосив, що справжні гарантії безпеки для держави може забезпечити лише її власна армія.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою кремля залишається повна окупація України, однак для українців перемогою є саме збереження державності та незалежності. Про це пише УНН із посиланням на інтерв’ю Зеленського для ABC News.
Деталі
Президент підкреслив, що Трамп прагне завершити війну, проте важливим є не просто припинення бойових дій, а встановлення справедливого і тривалого миру, аби не допустити нової агресії через пів року чи рік.
Відповідаючи на запитання, як виглядає перемога для України, Зеленський наголосив, що йдеться насамперед про виживання.
Мета путіна – окупувати Україну. Для нього це перемога. Але поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Для нас вижити – це перемога, тому що ми зберігаємо свою ідентичність, країну і незалежність
Водночас Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що справжні гарантії безпеки для держави можуть забезпечити лише її власні Збройні сили.
За його словами, навіть якщо США та європейські партнери нададуть додаткові запевнення, довготривалий мир можливий лише за умови сильної армії.
Будь-які гарантії безпеки в Україні можуть ґрунтуватися лише на нашій армії
Нагадаємо
Як заявив Президент, він не має наміру приймати запрошення володимира путіна приїхати до москви для переговорів, натомість пропонує російському диктатору завітати до Києва.
Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради05.09.25, 14:57 • 3079 переглядiв