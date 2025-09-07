"Поки путін не зможе окупувати Україну, перемога на нашому боці" - Зеленський

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 7680 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 21364 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 34972 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 53506 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 68053 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 99862 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 83309 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52726 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56866 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 79003 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.1м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю КабмінуPhoto7 вересня, 12:22 • 6688 перегляди
Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну7 вересня, 13:58 • 5100 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин7 вересня, 14:10 • 9518 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи14:53 • 13075 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю16:35 • 7690 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 99863 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 83312 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 79004 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 57974 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 79915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Кременчук
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 14629 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 20485 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 53031 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 108438 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 50075 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

"Поки путін не зможе окупувати Україну, перемога на нашому боці" - Зеленський

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Президент Зеленський заявив, що головна мета кремля – повна окупація України, а для України перемога – збереження державності. Він наголосив, що справжні гарантії безпеки для держави може забезпечити лише її власна армія.

"Поки путін не зможе окупувати Україну, перемога на нашому боці" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою кремля залишається повна окупація України, однак для українців перемогою є саме збереження державності та незалежності. Про це пише УНН із посиланням на інтерв’ю Зеленського для ABC News.

Деталі

Президент підкреслив, що Трамп прагне завершити війну, проте важливим є не просто припинення бойових дій, а встановлення справедливого і тривалого миру, аби не допустити нової агресії через пів року чи рік.

Відповідаючи на запитання, як виглядає перемога для України, Зеленський наголосив, що йдеться насамперед про виживання.

Мета путіна – окупувати Україну. Для нього це перемога. Але поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Для нас вижити – це перемога, тому що ми зберігаємо свою ідентичність, країну і незалежність

- наголосив він.

Водночас Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що справжні гарантії безпеки для держави можуть забезпечити лише її власні Збройні сили. 

За його словами, навіть якщо США та європейські партнери нададуть додаткові запевнення, довготривалий мир можливий лише за умови сильної армії.

Будь-які гарантії безпеки в Україні можуть ґрунтуватися лише на нашій армії

- сказав глава держави.

Нагадаємо

Як заявив Президент, він не має наміру приймати запрошення володимира путіна приїхати до москви для переговорів, натомість пропонує російському диктатору завітати до Києва.

Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради05.09.25, 14:57 • 3079 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ