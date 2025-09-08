ВСУ деоккупировали село Заречное в Донецкой области - Генштаб
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".
Украинские военные деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил в понедельник, 8 сентября, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!
На видео уточняется, что населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".
Напомним
Вооруженные Силы Украины зачистили Владимировку и отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком.
