ВСУ деоккупировали село Заречное в Донецкой области - Генштаб

ukenru
00:43 • 8554 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 22410 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 37497 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 47675 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 64997 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 74813 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 110067 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 92733 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53745 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57917 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МОPhoto7 сентября, 19:26 • 10044 просмотра
Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября7 сентября, 20:34 • 8728 просмотра
"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске7 сентября, 20:38 • 5636 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto7 сентября, 21:49 • 16113 просмотра
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии23:20 • 11054 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 110068 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 92733 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 86186 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 65218 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 86393 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Запорожье
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 18652 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 24062 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 56280 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 112147 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 52965 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot

ВСУ деоккупировали село Заречное в Донецкой области - Генштаб

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Вооруженные Силы Украины деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

ВСУ деоккупировали село Заречное в Донецкой области - Генштаб

Украинские военные деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил в понедельник, 8 сентября, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН

Полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!

- говорится в подписи к видео.

На видео уточняется, что населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

Напомним

Вооруженные Силы Украины зачистили Владимировку и отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком. 

"Пока путин не сможет оккупировать Украину, победа на нашей стороне" - Зеленский07.09.25, 22:13 • 2642 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины