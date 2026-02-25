Денису "Редісу" Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Денису Прокопенку, командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов", військового звання бригадний генерал. Прокопенко, відомий як "Редіс", очолював оборону Маріуполя та є Героєм України.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису Прокопенку звання бригадний генерал, підписавши відповідний указ, передає УНН.
Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов"
Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку24.09.25, 18:42 • 6270 переглядiв
Довідка
Денис "Редіс" Прокопенко - полковник Національної гвардії України, очолив 1-й армійський корпус НГУ Азов".
"Редіс" на початку повномасштабної війни був командиром операції битви за Маріуполь, пройшов російський полон. Удостоєний звання "Герой України".