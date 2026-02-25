$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 11472 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 12562 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 13446 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 22642 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 20544 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24136 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21843 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18936 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 23024 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29762 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Денису "Редісу" Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала

Київ • УНН

150 перегляди

 • 150 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Денису Прокопенку, командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов", військового звання бригадний генерал. Прокопенко, відомий як "Редіс", очолював оборону Маріуполя та є Героєм України.

Денису "Редісу" Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису Прокопенку звання бригадний генерал, підписавши відповідний указ, передає УНН.

Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" 

- йдеться в указі №195/2026.

Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку24.09.25, 18:42 • 6270 переглядiв

Довідка

Денис "Редіс" Прокопенко - полковник Національної гвардії України, очолив 1-й армійський корпус НГУ Азов".

"Редіс" на початку повномасштабної війни був командиром операції битви за Маріуполь, пройшов російський полон. Удостоєний звання "Герой України".

Антоніна Туманова

