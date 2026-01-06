$42.420.13
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Франція
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Financial Times
Фільм

Екранізував книгу нобелівського лауреата "Сатанинське танго": помер угорський режисер Бела Тарр

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Відмінними рисами творчості Тарра стали довгі гіпнотичні кадри. Його кар'єра завершилася після виходу фільму "Туринський кінь" у 2011 році.

Екранізував книгу нобелівського лауреата "Сатанинське танго": помер угорський режисер Бела Тарр

Угорський кінорежисер Бела Тарр, який зняв такі роботи, як "Сатанинське танго" і "Туринський кінь", і отримав багато нагород за свої довгі та часто похмуро-комічні фільми, помер у віці 70 років, передає УНН із посиланням на АР.

За свою понад сорокарічну кар'єру фільми Тарра були удостоєні призів на фестивалях у Європі та Азії, а також він був удостоєний звання почесного професора в університетах Китаю.

У заяві, опублікованій у вівторок, Угорська асоціація кінематографістів підтвердила смерть Тарра, написавши: "З глибоким сумом повідомляємо, що після тривалої та тяжкої хвороби сьогодні вранці помер кінорежисер Бела Тарр".

Нобелівську премію з літератури 2025 року отримав угорський письменник Ласло Краснахоркаї09.10.25, 14:05 • 3246 переглядiв

Фільми Тарра, найдовший з яких, "Сатанинське танго", триває 439 хвилин, часто знімалися у чорно-білому кольорі та використовували суворі образи для зображення розпачу та соціального занепаду.

Відмінними рисами творчості Тарра стали довгі гіпнотичні кадри. Його кар'єра завершилася після виходу фільму "Туринський кінь" у 2011 році, після чого він оголосив про свій вихід з кіно.

Антоніна Туманова

