Екранізував книгу нобелівського лауреата "Сатанинське танго": помер угорський режисер Бела Тарр
Відмінними рисами творчості Тарра стали довгі гіпнотичні кадри. Його кар'єра завершилася після виходу фільму "Туринський кінь" у 2011 році.
Угорський кінорежисер Бела Тарр, який зняв такі роботи, як "Сатанинське танго" і "Туринський кінь", і отримав багато нагород за свої довгі та часто похмуро-комічні фільми, помер у віці 70 років, передає УНН із посиланням на АР.
За свою понад сорокарічну кар'єру фільми Тарра були удостоєні призів на фестивалях у Європі та Азії, а також він був удостоєний звання почесного професора в університетах Китаю.
У заяві, опублікованій у вівторок, Угорська асоціація кінематографістів підтвердила смерть Тарра, написавши: "З глибоким сумом повідомляємо, що після тривалої та тяжкої хвороби сьогодні вранці помер кінорежисер Бела Тарр".
Фільми Тарра, найдовший з яких, "Сатанинське танго", триває 439 хвилин, часто знімалися у чорно-білому кольорі та використовували суворі образи для зображення розпачу та соціального занепаду.
Відмінними рисами творчості Тарра стали довгі гіпнотичні кадри. Його кар'єра завершилася після виходу фільму "Туринський кінь" у 2011 році, після чого він оголосив про свій вихід з кіно.