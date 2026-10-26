У Києві стався збій системи оповіщення: користувачі кілька разів отримали повідомлення про тривогу
Київ • УНН
У Києві стався збій системи оповіщення, через який користувачі кілька разів отримали хибні сповіщення про тривогу. Роботу системи відновили.
Увечері 26 жовтня кияни отримували у мобільному додатку неправильні сповіщення про повітряну тривогу. Стався технічний збій. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
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У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій.
"Саме через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у дописі.
У КМДА зазначили, що роботу системи відновлено та перепросили за незручності.
У застосунку "Повітряна тривога" з’явилася карта руху дронів і ракет - Корецький17.10.26, 21:04 • 11518 переглядiв