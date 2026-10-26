У Києві стався збій системи оповіщення: користувачі кілька разів отримали повідомлення про тривогу

Увечері 26 жовтня кияни отримували у мобільному додатку неправильні сповіщення про повітряну тривогу. Стався технічний збій. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

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У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій.

"Саме через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у дописі.

У КМДА зазначили, що роботу системи відновлено та перепросили за незручності.

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