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В Киеве произошёл сбой системы оповещения: пользователи несколько раз получили сообщения о тревоге

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Киеве произошёл сбой системы оповещения, из-за которого пользователи несколько раз получили ложные уведомления о тревоге. Работу системы восстановили.

В Киеве произошёл сбой системы оповещения: пользователи несколько раз получили сообщения о тревоге

Вечером 26 октября киевляне получали в мобильном приложении неправильные уведомления о воздушной тревоге. Произошёл технический сбой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Подробности

В работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошёл технический сбой.

"Именно из-за этого пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге", — говорится в сообщении.

 В КГГА отметили, что работу системы восстановили, и извинились за неудобства.

В приложении "Воздушная тревога" появилась карта движения дронов и ракет — Корецкий17.10.26, 21:04 • 11517 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
Воздушная тревога
Киевская городская государственная администрация
Киев