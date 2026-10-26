В Киеве произошёл сбой системы оповещения: пользователи несколько раз получили сообщения о тревоге
Киев • УНН
В Киеве произошёл сбой системы оповещения, из-за которого пользователи несколько раз получили ложные уведомления о тревоге. Работу системы восстановили.
Вечером 26 октября киевляне получали в мобильном приложении неправильные уведомления о воздушной тревоге. Произошёл технический сбой. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
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В работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошёл технический сбой.
"Именно из-за этого пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге", — говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что работу системы восстановили, и извинились за неудобства.
В приложении "Воздушная тревога" появилась карта движения дронов и ракет — Корецкий17.10.26, 21:04 • 11517 просмотров