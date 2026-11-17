У столиці оновили порядок надання щомісячної адресної матеріальної допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів. Відтепер виплати у розмірі 20 тисяч гривень здійснюватимуть протягом усього періоду, поки помешкання залишається непридатним для проживання, а не лише перші 12 місяців. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

У столиці скасували обмеження щодо максимального терміну виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги на тимчасове відселення мешканців, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської збройної агресії. Раніше кияни могли отримувати по 20 тисяч гривень щомісяця протягом одного року. Тепер допомога надаватиметься впродовж усього періоду, поки житло залишається непридатним для проживання та зберігається необхідність тимчасового відселення.

Відповідні зміни передбачені наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА №985 від 27 жовтня 2026 року. Додаткові уточнення до порядку внесли наказом №1022 від 5 листопада.

Хто може отримати допомогу

Програма фінансується з міського бюджету в межах комплексної програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки.

На щомісячну виплату мають право власники або співвласники квартир і будинків у Києві, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських атак після 24 лютого 2022 року та стали непридатними для проживання. Якщо житло перебуває у спільній власності, допомогу призначають одному зі співвласників за письмовою згодою інших.

Виплата становить 20 тисяч гривень на один пошкоджений об'єкт нерухомості, а не на кожного мешканця окремо.

Як поновити виплати

Кияни, яким раніше припинили нарахування допомоги після завершення 12-місячного терміну, можуть звернутися для її поновлення, якщо їхнє житло досі залишається непридатним для проживання. Для цього необхідно подати заяву до районної державної адміністрації та документи, що підтверджують стан пошкодженого помешкання. Зокрема, знадобляться:

копія акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

довідка від організації, яка обслуговує будинок, про непридатність житла для проживання.

Закцентуємо, що у разі позитивного рішення виплати поновлюватимуть із першого числа місяця, в якому їх раніше припинили через завершення річного терміну.

Які документи потрібні для первинного оформлення

Для призначення допомоги заявникам необхідно подати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про право власності на житло, підтвердження пошкодження та непридатності для проживання житла;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Якщо у житла кілька співвласників, також буде потрібна їхня письмова згода на визначення отримувача виплати.

Коли виплати можуть припинити

Підставами для припинення матеріальної допомоги можуть стати відновлення пошкодженого житла, придбання іншого придатного для проживання помешкання у столиці, отримання житла за державною програмою компенсації або інші обставини, визначені порядком.

Зокрема, виплати припиняють, коли їх отримувач виїжджає за межі України чи переходить на повне державне утримання.

Подати документи для призначення або поновлення виплат можна особисто чи поштою до районної державної адміністрації Києва.

Нагадаємо

Раніше ми інформували про те, що державна програма єВідновлення передбачає кілька інструментів допомоги українцям, які втратили житло або не можуть користуватися ним через російську агресію. Серед них - житловий сертифікат, грошова компенсація для відбудови на власній земельній ділянці та житловий ваучер.