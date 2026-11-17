В столице обновили порядок предоставления ежемесячной адресной материальной помощи жителям, чьё жильё пострадало в результате российских обстрелов. Отныне выплаты в размере 20 тысяч гривен будут осуществляться в течение всего периода, пока жильё остаётся непригодным для проживания, а не только первые 12 месяцев. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передаёт УНН.

Детали

В столице отменили ограничения относительно максимального срока выплаты ежемесячной адресной материальной помощи на временное отселение жителей, жильё которых было повреждено или разрушено в результате российской вооружённой агрессии. Ранее киевляне могли получать по 20 тысяч гривен ежемесячно в течение одного года. Теперь помощь будет предоставляться на протяжении всего периода, пока жильё остаётся непригодным для проживания и сохраняется необходимость временного отселения.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Департамента социальной и ветеранской политики КГГА №985 от 27 октября 2026 года. Дополнительные уточнения в порядок внесли приказом №1022 от 5 ноября.

Кто может получить помощь

Программа финансируется из городского бюджета в рамках комплексной программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025–2027 годы.

На ежемесячную выплату имеют право владельцы или совладельцы квартир и домов в Киеве, которые были повреждены или разрушены в результате российских атак после 24 февраля 2022 года и стали непригодными для проживания. Если жильё находится в общей собственности, помощь назначают одному из совладельцев с письменного согласия других.

Выплата составляет 20 тысяч гривен на один повреждённый объект недвижимости, а не на каждого жителя отдельно.

Как возобновить выплаты

Киевляне, которым ранее прекратили начисление помощи после завершения 12-месячного срока, могут обратиться для её возобновления, если их жильё по-прежнему остаётся непригодным для проживания. Для этого необходимо подать заявление в районную государственную администрацию и документы, подтверждающие состояние повреждённого жилья. В частности, понадобятся:

копия акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций;

справка от организации, обслуживающей дом, о непригодности жилья для проживания.

Подчеркнём, что в случае положительного решения выплаты возобновят с первого числа месяца, в котором их ранее прекратили из-за завершения годичного срока.

Какие документы нужны для первичного оформления

Для назначения помощи заявителям необходимо подать:

паспорт;

идентификационный код;

документы о праве собственности на жильё, подтверждение повреждения и непригодности жилья для проживания;

банковские реквизиты для зачисления средств.

Если у жилья несколько совладельцев, также потребуется их письменное согласие на определение получателя выплаты.

Когда выплаты могут прекратить

Основаниями для прекращения материальной помощи могут стать восстановление повреждённого жилья, приобретение другого пригодного для проживания жилья в столице, получение жилья по государственной программе компенсации или другие обстоятельства, определённые порядком.

В частности, выплаты прекращают, когда их получатель выезжает за пределы Украины или переходит на полное государственное содержание.

Подать документы для назначения или возобновления выплат можно лично или по почте в районную государственную администрацию Киева.

Напомним

Ранее мы информировали о том, что государственная программа єВідновлення предусматривает несколько инструментов помощи украинцам, которые потеряли жильё или не могут пользоваться им из-за российской агрессии. Среди них - жилищный сертификат, денежная компенсация для восстановления на собственном земельном участке и жилищный ваучер.