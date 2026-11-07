Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику МВС Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Провів селектор по наслідках російського удару та відновленню після атак. В ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Знешкодити вдалося тільки чотири ракети. На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для Patriot, і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя