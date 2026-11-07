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The Times
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Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Після атаки 36 балістичними ракетами Зеленський доручив підготувати резервні транспортні схеми та додатковий транспорт для Києва.

Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику МВС Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН

Провів селектор по наслідках російського удару та відновленню після атак. В ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Знешкодити вдалося тільки чотири ракети. На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для Patriot, і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя 

- написав Зеленський. 

Він заявив, що посиленням ударів проти України, проти інфраструктури саме в цей час росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів. 

У місцях влучань балістики тривають експертизи, і, за попередніми даними, на одному з ключових енергообʼєктів, який був пошкоджений, росіяни застосували ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея. Були детальні доповіді по викликах для Києва. Доручив МВС України Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує 

- додав Зеленський. 

Також були детальні доповіді премʼєр-міністра Сергія Корецького по відновленню енергообʼєктів, залученим силам. Були доповіді військових по застосуванню РЕБ, і ми визначили напрями для масштабування. Була окрема доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Нагадаємо 

росія "готується" до тристоронніх перемовин, запустивши 36 балістичних ракет по Україні, атакуючи енергетику, зокрема по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Так прокоментував Президент України Володимир Зеленський масовану атаку рф у ніч на 7 листопада. 

Павло Башинський

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