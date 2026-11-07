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Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

После атаки 36 баллистическими ракетами Зеленский поручил подготовить резервные транспортные схемы и дополнительный транспорт для Киева.

Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Ивану Выговскому вместе со всеми необходимыми структурами подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН

Провел селектор по последствиям российского удара и восстановлению после атак. В ударе этой ночью было 36 ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории. Обезвредить удалось только четыре ракеты. К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для Patriot, и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы дали Украине возможность защищать жизни 

- написал Зеленский. 

Он заявил, что усилением ударов по Украине, по инфраструктуре именно в это время Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров. 

В местах попаданий баллистических ракет продолжаются экспертизы, и, по предварительным данным, по одному из ключевых энергообъектов, который был поврежден, россияне применили ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея. Были подробные доклады о вызовах для Киева. Поручил МВД Украины Ивану Выговскому вместе со всеми необходимыми структурами и Киевской городской администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. На сегодняшний день на городском уровне таких резервных схем фактически не существует 

- добавил Зеленский. 

Также были подробные доклады премьер-министра Сергея Корецкого по восстановлению энергообъектов и задействованным силам. Были доклады военных о применении РЭБ, и мы определили направления для масштабирования. Был отдельный доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Напомним 

Россия "готовится" к трехсторонним переговорам, запустив 36 баллистических ракет по Украине и атакуя энергетику, в частности подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Так прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский массированную атаку РФ в ночь на 7 ноября. 

Павел Башинский

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