Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве
Киев • УНН
После атаки 36 баллистическими ракетами Зеленский поручил подготовить резервные транспортные схемы и дополнительный транспорт для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Ивану Выговскому вместе со всеми необходимыми структурами подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Провел селектор по последствиям российского удара и восстановлению после атак. В ударе этой ночью было 36 ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории. Обезвредить удалось только четыре ракеты. К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для Patriot, и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы дали Украине возможность защищать жизни
Он заявил, что усилением ударов по Украине, по инфраструктуре именно в это время Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров.
В местах попаданий баллистических ракет продолжаются экспертизы, и, по предварительным данным, по одному из ключевых энергообъектов, который был поврежден, россияне применили ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея. Были подробные доклады о вызовах для Киева. Поручил МВД Украины Ивану Выговскому вместе со всеми необходимыми структурами и Киевской городской администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве и дополнительный транспорт. На сегодняшний день на городском уровне таких резервных схем фактически не существует
Также были подробные доклады премьер-министра Сергея Корецкого по восстановлению энергообъектов и задействованным силам. Были доклады военных о применении РЭБ, и мы определили направления для масштабирования. Был отдельный доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Напомним
Россия "готовится" к трехсторонним переговорам, запустив 36 баллистических ракет по Украине и атакуя энергетику, в частности подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Так прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский массированную атаку РФ в ночь на 7 ноября.