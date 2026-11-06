Всі насосні станції Києва працюють у штатному режимі - КМДА

У Києві всі водопровідні та каналізаційні насосні станції працюють у штатному режимі у п’ятницю, 6 листопада. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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Тиск у водопровідних мережах підтримується в межах нормативних показників. Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці - йдеться в дописі.

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Більшість об’єктів водопостачання та водовідведення Києва потребують значно більшої потужності, ніж можуть дати генератори. Тому для їхньої автономної роботи місто потребує окремих електростанцій. Роботи мають завершити вже до кінця року.

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